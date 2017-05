Ein höchst seltenes Paar Diamant-Ohrringe hat bei einer Juwelenversteigerung am Dienstag den Rekordpreis von etwa 57 Millionen Dollar (fast 52 Millionen Euro) erzielt. Das teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Die Ohrringe waren in Genf einzeln versteigert worden, gingen aber an dieselbe Bieterin, die sich über Telefon zugeschaltet hatte, wie der Auktionator sagte.

Die Stücke bleiben als Paar zusammen, das ist hervorragend. Der Auktionator

Der blaue Ohrring namens "The Apollo Blue" (14,54 Karat) wechselte für rund 42 Millionen Dollar den Besitzer. Der rosafarbene 16-Karäter "The Artemis Pink" brachte rund 15 Millionen Dollar ein.

Egon Schieles Gemälde "Danaë" kurzfristig zurückgezogen

Es sollte "der Star" bei der Auktion werden und stand schließlich gar nicht zur Versteigerung: Egon Schieles "Danaë". Bildrechte: IMAGO Die Auktion in New York verlief dagegen weniger erfolgreich: Das Gemälde "Danaë" des österreichischen Expressionisten Egon Schiele wurde am Dienstag kurzfristig von einer Auktion in New York zurückgezogen worden. Das Gemälde von 1909 war auf einen Kaufpreis von bis zu 40 Millionen Dollar (36 Mio Euro) geschätzt worden und wäre damit eines der teuersten Werke auf der Auktion gewesen. Doch das Mindestgebot von 30 Millionen Dollar (27 Mio Euro) war offenbar zu hoch, wie das "Wall Street Journal" berichtete. Kunsthändler sagten, der träge Anblick der mythologischen Figur werde dem sonst kantigen Stil Schieles nicht gerecht. Die Auktion brachte so nur einen vergleichsweise geringen Wert von rund 174 Millionen Dollar ein.

Es ist ein sehr gutes Gemälde für einen Klimt, aber es ist nicht gut für einen Schiele. Pariser Kunsthändler Christian Ogier beim Verlassen des Auktionssaals laut "Artnet.com"

Das Bild zeigt eine nackte Frau und gilt als eines der ersten großen Öl-Meisterwerke Egon Schieles. Gustav Klimt hatte den jungen Künstler schon früh gefördert.

Picasso-Gemälde "Femme assise, robe bleue" versteigert

"Femme assise, robe bleue" zeigt Picassos damalige Muse Dora Maar auf einem Stuhl sitzend. Bildrechte: IMAGO Mehr Erfolg mit berühmten Gemälden hatte dagegen ein anderes Auktionshaus: Das Porträt "Femme assise, robe bleue" (Sitzende Frau, blaues Kleid) von Pablo Picasso ist bereits am Montag in New York für 45 Millionen US-Dollar (rund 41 Millionen Euro) versteigert worden. Das teilte das Auktionshaus Christie's am Montag mit.



Das Gemälde aus dem Jahr 1939 zählt zu den bekanntesten Picasso-Werken. Die Nationalsozialisten hatten es 1940 von Picassos Händler Paul Rosenberg in Frankreich beschlagnahmt. Widerstandskämpfer der Résistance hielten allerdings den Zug an, in dem das Bild nach Deutschland transportiert werden sollte, und stellten es sicher.

Afrikanische Gegenwartskunst

Anatsui arbeitete an dem Werk mit recycelten Aluminium-Verschlüssen, die er plättete und vernähte, um den Effekt eines schimmernden Stoffes zu schaffen. Bildrechte: dpa Nicht nur historische Künstler profitierten vom Auktionsmarathon: In London hat das Auktionshaus Sotheby's am Dienstag erstmals auch afrikanische Kunst der Moderne und der Gegenwart versteigert. 60 Künstler aus 14 Ländern waren laut Sotheby's vertreten. Als ein Highlight galt für Sotheby's die Metallskulptur "Earth Developing More Roots" von El Anatsui (Ghana). Sein Werk wurde für 728.750 britische Pfund verkauft, insgesamt brachten die Stücke der Auktion 2,8 Millionen britische Pfund ein. Nichtsdestotrotz sei die Kunst afrikanischer Künstler nach wie vor unterpräsentiert.

Der Markt für moderne und zeitgenössische Kunst aus Afrika hat sich im letzten Jahrzehnt extrem gewandelt. Sotheby's-Expertin Hannah O'Leary