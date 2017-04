Der wohl bekannteste Osterbrauch in Deutschland ist die Suche nach den bunten Eiern. Auch in Frankreich werden Ostereier gesucht, allerdings bringt sie nicht der Osterhase, sondern die Osterglocke. Und damit ist nicht etwa der zarte gelbe Frühblüher gemeint, sondern die am Ostersonntag läutenden Kirchenglocken. Zuvor haben sie drei Tage lang geschwiegen, denn die Glocken fliegen aus nach Rom, um sich ihren Segen zu holen. Ostersonntag schließlich kehren die Glocken zurück, mit allerlei Süßigkeiten und bunten Eiern im Gepäck, die sie überall in französischen Gärten "verlieren".