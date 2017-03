Im Oktober 1990 löst die deutsche Wiedervereinigung einen historisch einmaligen Vorgang aus: Die Nationale Volksarmee der DDR (NVA) wird aufgelöst und in die Bundeswehr eingegliedert.

Rainer Eppelmann, Tagesbefehl an die Angehörigen der NVA

Ehemalige Gegner wurden über Nacht zu Kameraden. Persönliche Eindrücke und Objekte von Zeitzeugen erzählen in der Ausstellung im Zeitgeschichtlichen Forum von zentralen Aspekten der Zusammenführung. Die Ausstellung beleuchtet den Stellenwert des Militärs in den beiden deutschen Staaten, thematisiert den Umgang mit Feindbildern und erkundet die Motive für Soldatinnen und Soldaten aus Ostdeutschland zum alten Klassenfeind "überzulaufen".

Das Ministerium für Abrüstung und Verteidigung veranstaltet 1990 in Strausberg einen letzten Appell und lässt anschließend die Fahne einholen. Bildrechte: Ekkehard Richter

Im Kalten Krieg standen sich die deutschen Streitkräfte feindlich gegenüber: Die Bundeswehr auf Seiten der NATO; die NVA als Teil des Warschauer Pakts. Mit dem Zerfall des Ostblocks endete die jahrzehntelange Konfrontation. Das Bundeswehrkommando Ost erhielt den Auftrag, Angehörige der ehemaligen NVA einzugliedern, Standorte zu schließen und Waffen zu zerstören. Insgesamt wurden dauerhaft rund 11.000 Soldaten und Offiziere der NVA in die Bundeswehr übernommen.



Die alten Feindbilder überwanden sie - für viele unerwartet - schnell, zeigt die Ausstellung, die aber nicht mit diesem Fazit endet, sondern auch die neuen Aufgaben der Bundeswehr thematisiert. In Errinnerung gerufen wird die emotional geführte Debatte um den Einsatz im Kosovo 1999 und darüber hinaus veranschaulicht, in welchen Regionen der Welt die Bundeswehr inzwischen stationiert war und ist.