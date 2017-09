Jan Kummer zeigt in Chemnitz Hinterglasmalerei. Hierfür hat Kummer eine künstlerische Technik erwählt, die von ihrer Entstehungsgeschichte her bis in die späte Antike zurückreicht. Bei der Hinterglasmalerei wird, im Unterschied zur durchsichtigen Glasmalerei, mit kräftigen, undurchsichtigen Farben gearbeitet.

Jan Kummer: Fernweh, 2002, Eglomisierung, 150x120 cm, Leihgabe von René Marn, Hamburg, and die Kunstsammlungen Chemnitz Bildrechte: Kunstsammlungen Chemnitz/László Tóth/2017 Jan Kummer

Kummer verwendet in seinen Bildern gern verfremdende Motive wie Raumfahrt und Wissenschaft oder übersteigert Alltägliches wie Essen und Trinken ins Monumentale. So entstehen der Jetzt-Zeit entzogene, traumähnliche Szenerien. Die Faszination seiner Bilder bildet sich durch das Aufeinandertreffen volkstümlich wirkender Formen und komplexer gesellschaftspolitischer Analysen. Dem Künstler gelingt es so, der traditionell volkstümlichen Hinterglasmalerei einen zeitgemäßen Ausdruck zu verleihen.



In Chemnitz gilt der 1965 in Weimar geborene Kummer als Kulturinstitution. Er ist auch Experimentalmusiker, Promoter multimedialer Kunstprojekte, Förderer junger Künstler und intermedialer Kommunikator. Er war Mitglied der zu DDR-Zeiten populären Avantgarde-Musikgruppe AG Geige. Außerdem ist er der Vater von zwei Mitgliedern der bekannten Chemnitzer Band Kraftklub ("Ich will nicht nach Berlin"), von Felix und Till Kummer.