Der Expressionist Emil Nolde war zwei Jahre lang Mitglied der Künstlergruppe Brücke, die 1905 in Dresden von Fritz Bleyl, Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner und Karl Schmidt-Rottluff gegründet wurde. Während sich die malerische Phantasie von Noldes Zeitgenossen am Gesehenen entzündete, schuf er dagegen aus innerer Sicht, verwendete die Farben nach ihrem Ausdruckswert. Nolde überwand den etablierten Kunstgeschmack und provozierte die Protagonisten der alten Malweise.



In den vergangenen Jahren hat es zahlreiche Ausstellungen zur Brücke als auch monografische Präsentationen der einzelnen Künstler gegeben. Erstaunlicherweise stand Emil Noldes Mitgliedschaft in der Künstlergruppe bislang noch nicht im Fokus einer umfassenden Schau. Die jüngeren Brücke-Künstler aus Sachsen wurden jedoch durch den älteren Nolde aus dem Norden inspiriert und dieser wiederum ließ sich von deren Vorliebe für den Holzschnitt anregen.