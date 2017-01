Gemälde, eine LED-Kerze und ein Hühnerkarton: In der Leipziger Baumwollspinnerei widmen sich Künstler in einer neuen Ausstellung dem französischen Maler und Objektkünstler Marcel Duchamp. Unter dem Titel "Fountain of Youth" setzen sich 14 Künstler mit Objektkunst auseinander – und reflektieren Duchamps "Fontaine", ein Pissoir, das der Künstler vor 100 Jahren zur Schau in New York einreichte.

Was ist Kunst?

Das Werk "Fountain" von Marcel Duchamp aus dem Jahr 1917 Bildrechte: dpa Marcel Duchamp wurde 1887 im französischen Ort Blainville-Crevon geboren. Er gilt als Mitbegründer der Konzeptkunst und zählt zu den Wegbereitern des Dadaismus und Surrealismus. Sein 1917 bei der großen Schau der Society of Independent Artists in New York eingereichtes Pissoir löste einen Skandal in der Kunstszene aus und führte zu einer Kontroverse über den Kunstbegriff.



Das Urinal sorgte für eine heftige Diskussion bei den Society-Mitgliedern. Schließlich einigte man sich darauf, dass dieser Sanitätsgegenstand keinesfalls Kunst sei. Duchamps "Fontaine" wurde von der Ausstellung ausgeschlossen.

Wegbereiter des Dadaismus

Duchamps Provokation hatte Folgen: Der Künstler leitete mit seinen sogenannten "Readymades", außerhalb der Kunst gefundenen Objekten, ein neues Verhältnis zwischen Kunst und Realität ein. Zunächst nannte man es Dada, später Objektkunst. 2004 wurde das Pissoir zum einflussreichsten Werk der Kunstgeschichte gewählt – noch vor Werken von Picasso oder Andy Warhol.

Fountain of Youth - Der 'Richard Mutt Case' als Hintergrundrauschen im 21. Jahrhundert Ausstellung vom 14.01. bis zum 01.04. 2017



Öffnungszeiten: Dienstag - Freitag 11-18 Uhr

Samstag 11-16 Uhr



Galerie Reiter, Spinnereistraße 7, Halle 6, 04179 Leipzig

Die Gruppenschau in Leipzig zeigt nun einen Querschnitt aktueller künstlerischer Positionen verschiedener Genres. Sie fragt, inwieweit sich Duchamps Neuinterpretation des Kunstbegriffs auf das Denken und Arbeiten jüngerer Künstler auswirkt. Der Leipziger Maler Hans Aichinger präsentiert Werke bei der Ausstellung ebenso wie die italienische Künstlerin Manuele Cerutti oder der dänische Maler Lars Bjerre.

Den Kunstbegriff testen

Ganz im Sinne Duchamps haben die Künstler, neben ihren eigenen Werken, ihre persönlichen "Readymades" mitgebracht. Und so findet sich der Galerie-Besucher nicht nur zwischen Gemälden, sondern auch zwischen einer Hose, einer LED-Kerze, einer Spielzeugpistole und einem Hühnerkarton wieder.