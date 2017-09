In Halle ist im Kunstmuseum Moritzburg die Dauerausstellung neu geordnet worden. Das wurde nötig, nachdem der Kunstsammler Hermann Gerlinger geräuschvoll seinen Bestand an "Brücke"-Künstlern aus Halle zurückgezogen hatte. Nun hat man in der Moritzburg den Westflügel neu eingerichtet. Erstmals besteht dadurch die Möglichkeit, die museumseigene Sammlung in ihrer Vielfalt zu präsentieren, nahezu alle Sammlungen des Hauses sind nun berücksichtigt.