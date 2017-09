Am 16. September lädt die Leipziger Baumwollspinnerei wieder zu ihrem Herbstrundgang durch die Galerien ein. Das unabhängige Kunstzentrum HALLE 14 feiert in diesem Jahr ihr 14-jähriges Bestehen und begibt sich mit der Ausstellung "Räume sozialer Produktion" auf den Weg einer Selbstverortung.



2003 fand in HALLE 14 unter dem Titel "Wie Architektur sozial denken kann" das internationale Auftaktsymposium statt . Damals wurde die Revitalisierung des leerstehenden Industriebaus diskutiert. Mit großer Unterstützung von privaten und öffentlichen Förderern hat sie sich inzwischen längst als gemeinnütziges Kunstzentrum etabliert - und erhielt dafür Auszeichnungen wie den Hieronymus-Lotter-Preis für Denkmalpflege und die Anerkennung des Sächsischen Staatspreises für Baukultur.

Die Verwandlung in ein öffentliches Labor

Franziska Klose aus der Serie Material Matter, 2011, Pigmentprint auf Archivpapier, 110x90 cm Bildrechte: Halle 14, Leipzig Mit der Ausstellung "Räume sozialer Produktion" begreift sich die HALLE 14 einmal mehr als lernende Institution und gibt außergewöhnlichen Projekten aus der Kunstwelt Raum. Es geht darum, was man von einem Kunstzentrum und der Gegenwartskunst erwarten kann, zwischen Analogem und Digitalem, frei zugänglicher Kopie und Original sowie Aufmerksamkeitsökonomie und Kontemplation.



Das Nachdenken darüber gipfelt in der Frage: Wie kann zeitgenössische Kunst einen Denkraum etablieren, in dem experimentell, ergebnisoffen und frei über unsere Gegenwart nachgedacht und Neues ersonnen wird? Und welche Rolle spielt dabei die Architektur - denn in ihr sollen sich Kunst und Publikum - Fachleute und Laien auf Augenhöhe begegnen. Für diese Ausstellung bedeutet das schlussendlich, dass auch die Besucher der HALLE 14 unmittelbar aufgerufen sind, sich aktiv und diskursiv am Prozess der Ausstellung zu beteiligen. Die Ausstellung wird sich also während ihrer Dauer verändern.



Beteiligt sind: apexart, Arts Catalyst, Eva Grubinger, Nicholas Felton, Forensic Architecture, Franziska Klose, Ben Lewis/Polar Star Films/BLTV, Metahaven, Neue Auftraggeber | Nouveaux Commanditaires, Marina Naprushkina + Neue Nachbarschaft/Moabit, PAG Pracownia Architektury Głowacki, Stefan Riebel, UbuWeb, Universal Cube

Persönliche Entdeckungstouren von Wegbegleitern der HALLE 14

Am Anfang waren es Ausstellungen im unsanierten Rohbau, nach und nach kam die "baurechtliche Ertüchtigung". Das Gebäude sollte einen zweiten Frühling erleben, ohne dabei seine Authentizität als Industriedenkmal zu verlieren. Viele Menschen haben daran in den vergangenen Jahren mitgearbeitet. Am 16. September gibt es die Möglichkeit, mit einigen von ihnen auf persönliche Entdeckungstour zu gehen:

● 16. September 2017, 13 Uhr

"Die unsichtbare Sammlung" – öffentliche Führung von Frank Motz (ehem. künstlerischer Leiter) und Michael Arzt (Direktor der HALLE 14)

● 16. September 2017, 16 Uhr

"Second Chance" – öffentliche Führung von Ute Volz (ehem. Geschäftsführerin) und Kim Wortelkamp (Architekt)

● 16. September 2017, 17 Uhr

"Luxus der Leere" – öffentliche Führung von Karsten Schmitz (Initiator und Vorstand) und Jörg van den Berg (Gründungsvorstand)

Was zeigen die Galerien zum Herbstrundgang?