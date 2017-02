Für Bildungsbürger steht sie irgendwann einmal an, die Italien-Reise: mit wunden Füßen die weiten Plätze von Rom erkunden sowie die prächtigen Kirchen des Landes und natürlich die römischen Antiken mit ihren einzigartigen Ruinen. Den Wunsch, nach Italien, zu reisen, weckte in uns nicht zuletzt der Geheimrat Goethe, ihn selbst aber befeuerten in seinem Erkundungsdrang natürlich auch die Rom-Veduten, die Rom-Ansichten von Giovanni Batista Piranesi, die bis heute auch unser Italien-Bild prägen.

Max Klinger: "Das Kolosseum in Rom" Bildrechte: Galerie Neue Meister Dresden

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden bewahren einen reichen Fundus an gemalten Darstellungen italienischer Landschaften. In einer breit angelegten Sonderausstellung vereinigt das Museum diese Werke nun zusammen mit hochkarätigen Leihgaben zu einer bildmächtigen Reise durch Italien und die deutsche Kunst des 19. Jahrhunderts. So erschließt sich ein facettenreiches Italien-Bild des 19. Jahrhunderts: von Venedig bis zum Vesuv, von der Epoche des Klassizismus und der Romantik bis zu den Strömungen des Realismus und Symbolismus. Zahlreiche Werke aus dem eigenen Bestand werden - nach zum Teil aufwendigen Restaurierungen - zum ersten Mal ausgestellt. Somit entfaltet sich auch in musealer Hinsicht vor den Augen des Publikums eine regelrechte Entdeckungstour.