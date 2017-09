August Macke. Märchenerzähler. 1912. Öl. Museum Frieder Burda, Baden-Baden Bildrechte: Museum Frieder Burda, Baden-Baden

Ab 1904 wurde Graef schnell zum Mentor des Jenaer Kunstvereins, bei dem sich viele Aktivitäten bündelten. Botho Graef, der vor 100 Jahren verstarb, warb mit einfühlsamen, klug gesetzten Worten für das "Geheimnis echter Kunst, die uns überzeugt, oder wenn man will, uns überwältigt" und er wurde nicht müde in seinem Streben, die Menschen für die Bilder der Expressionisten zu gewinnen. Da die Art des Malens der Expressionisten für das damalige Publikum so neu und fremd war, wurde er als Rezensent auch in seinen Beschreibungen ungewohnt kreativ - um diese Bilder den Betrachtern nahe zu bringen. "Augenerlebnisse aus der Wirklichkeit" nannte er zum Beispiel die Bilder der Expressionisten.