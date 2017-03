Über das Schaffen von Karl-Heinz Adler

Karl-Heinz Adler: Serielle Lineaturen (Tafel 1), 1989

Zeichnung, Graphit auf Holzfaserplatte Bildrechte: Uwe Walther Karl-Heinz Adler wurde 1927 in Remtengrün geboren. Nach einer Ausbildung zum Musterzeichner studierte er an der Staatlichen Meisterschule für Textilindustrie zu Plauen als Schüler von Walther Löbering. Von 1947 bis 1953 studierte er an der Hochschule für die bildenden Künste in Berlin bei Arthur Degner und an der Hochschule für Bildende Künste Dresden bei Wilhelm Rudolph und Hans Grundig.



Bereits 1957 entstanden erste konstruktiv-gestalthafte Collagegruppen, sie basierten auf dem Prinzip der Schichtung serieller geometrischer Elemente, wie Quadrate, Dreiecke, Halb- und Viertelkreise.

Kunst am Bau

Der Kunstbetrieb der DDR beachtete Karl-Heinz Adlers Arbeiten jahrzehntelang so gut wie gar nicht. Erst 1982 hatte er seine erste Einzelausstellung in der Galerie Mitte in Dresden. Bekannt hingegen waren seine baugebundenen Arbeiten. Seit 1960 war er Mitglied der Genossenschaft bildender Künstler "Kunst am Bau" in Dresden. Gemeinsam mit Friedrich Kracht entwickelte er das Betonformsteinsystem - durch das vielfältige serielle Systeme für Fassaden, Brunnen und Spielplätze entstanden, die das Stadtbild der DDR prägten.

Picasso lud ihn zum Bleiben ein

Kunst am Bau des Künstlers Karl-Heinz Adler in Freital Bildrechte: IMAGO Bei der Forschung an neuen Außenverkleidungen ging es auch um den Einsatz von Keramiken und Kunststoffen. Adler entwickelte ein Patent für den Silikatstein und erhielt 1957 prompt eine Einladung an das renommierte Keramikzentrum von Vallauris in Südfrankreich. Dort traf er Pablo Picasso, der sich von Adlers Silikatstein begeistert zeigte. Picassos verlockendes Angebot, einfach zu bleiben, konnte Adler nicht annehmen, denn Frau und Kind waren in Dresden geblieben.

Informationen zur Ausstellung Karl-Heinz Adler: "Ganz konkret"

30. März bis 25. Juni 2017

Eine Ausstellung der Galerie Neue Meister im Albertinum

Öffnungszeiten: täglich 10 bis 18 Uhr, montags geschlossen