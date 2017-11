Dass der neue Museumschef Alfred Weidinger derzeit das Museum der bildenden Künste Leipzig kräftig umräumt, ist inzwischen kein Geheimnis mehr. Wer indessen die drei neuen Sonderausstellungen – oder auch nur eine – besucht, kann sich selbst ein Bild davon machen.



Schon beim Betreten des Hauses durchs Museumscafé erblicken die Besucher jetzt, an der einst nackten, 17 Meter hohen Betonwand, eine Monumental-Installation des chinesischen Kunststars Wang Qingsong. In seiner Arbeit "The Great Wall" hinterfragt der Künstler Gesetzestexte und Maßgaben als die größten Mauern unserer Welt. Der Fotograf wird seine temporäre Installation so ablichten, dass sich – im Weitwinkel aufgenommen – die Collage aus Plakaten in figürliche Abstraktionen auflösen wird.

Ren Hang zeigt nackte Menschen in ihrer Verletzlichkeit

Foto von Ren Hang Bildrechte: Nachlass Ren Hang | Rechte bei Museum der bildenden Künste Leipzig Und noch einen chinesischen Künstler präsentiert das Museum: Den in China populären, jungen Fotografen Ren Hang, der Anfang des Jahres Selbstmord verübte. Auch der Westen entdeckt seit geraumer Zeit die provokante Bildersprache Hangs, der auf seinen Fotos den nackten Menschen in seiner Verletzlichkeit zeigt: Teils in exotische Posen gebracht, teils Körperdetails so abgelichtet, dass auch hier Abstraktion Einzug hält.

Rote Gebärmütter als Monster mit Eigenleben

Petra Mattheis: "Red Dawn & Heavy Flo" (Detail) Bildrechte: Petra Mattheis Die dritte im Bund der Einzelausstellungen heißt Petra Mattheis. Sie lässt im großen Saal des Museums die Wogen meterhoch schlagen: An der Wand, in einer eigenen grafischen Sprache, in roter Farbe, Menstruationsblut imitierend. Mattheis hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Menschheit von ihrer Scham zu befreien, wenn es um die Monatsblutung geht. An weiteren Wänden tummeln sich etwa rote Gebärmütter, die als Monster ein Eigenleben führen. Weitere Plakate und Parolen glorifizieren die Menstruation als lebensspendenden Akt - ein leicht brachialer Humor, den nicht nur die Besucherinnen teilen werden.