Im Oktober feiert die Oktoberrevolution ihren 100. Geburtstag. Die ACC Galerie Weimar widmet ihr eine Ausstellung - in Zusammenarbeit mit dem Kunstfest Weimar. In der Ausstellung interessiert man sich für die künstlerischen Sichten auf das historische Geschehen, und wie die Oktoberrevolution darüber hinaus unsere heutige Wahrnehmung beeinflusst hat. Sie stellt Fragen wie: Glauben wir noch an die Kunst als zivilisatorische Kraft? Gehen Avantgarden noch Hand in Hand mit politischen Entscheidungsträgern?