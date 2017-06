Die Gedenkstätte Museum in der "Runden Ecke" unterstützt die Teilnehmer der Deutsch- und Integrationskurse der Sprachschule Berlitz bei ihrer historisch-politischen Bildung. Dazu stellt sie bis Ende August ihre deutsch-arabischsprachige Präsentation zu den "Orten der Friedlichen Revolution" aus. Mit 23 Tafeln zeichnet die Präsentation chronologisch nach, wie sich der politische Widerstand gegen das SED-Regime und der damit einhergehende demokratische Aufbruch in Leipzig vollzog.

Viele der in Leipzig lebenden Asylsuchenden haben Erfahrungen mit Diktaturen. "Unsere Leipziger Demokratiegeschichte kann für unsere Teilnehmer der Deutsch- und Integrationskurse Hoffnung und Ermutigung sein", sagt Claudia Kaupisch vom Language Center Director bei Berlitz in Leipzig. Mit dieser Präsentation ist es Geflüchteten außerdem möglich, ihre bisher erlernten Kenntnisse der deutschen Sprache anwenden und zu vertiefen. Unverständliche Worte können ganz einfach mit Hilfe des arabischen Teils geklärt werden. Außerdem sollen die Tafeln Anreize schaffen, sich intensiver mit der jüngsten deutschen Geschichte zu befassen.

Die Gedenkstätte Museum in der "Runden Ecke" hält Erinnerungskultur lebendig Bildrechte: Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“

In der Gedenkstätte selbst gibt es beispielsweise auch einen Audioguide in Arabisch zur Ausstellung "Stasi - Macht und Banalität", womit sich die Besucher selbstständig über Geschichte, Struktur und Arbeitsweise des Geheimdienstes informieren können. Gegebenenfalls können Geflüchtete die Geschehnisse in der kommunistischen Diktatur der DDR mit ihren eigenen Erfahrungen in Bezug setzen oder Parallelen zu den gegenwärtigen Verhältnissen in ihren Heimatländern erkennen.



Unterstützt wird die Ausstellung "Orte der Friedlichen Revolution" außerdem durch die App "Leipzig '89": Mit über 300 historischen Fotos, Dokumenten und Filmbeiträgen bietet sie - nun ebenfalls in arabischer Sprache - eine ergänzende Hörführung.