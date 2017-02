Der Maler Otto Möhwald konnte in Halle ganze Straßenzüge beschreiben. Die Stadt war wohl sein wichtigstes Motiv. Die sparsame Farbgebung, das Reduzierte waren zum Markenzeichen des emeritierten Mal-Professors der Burg geworden und so mancher sah und sieht die Stadt mit den Augen des Malers.

Otto Möhwald: "Saalelandschaft" Bildrechte: Privatbesitz Halle

Im Oktober letzten Jahres starb der Maler bei einem Autounfall. Der Kunstverein Talstraße in Halle erinnert nun mit einer großen Schau an den stadtbekannten Maler, dessen Werk in den letzten Jahren auch wieder bunte Akzente prägten. Die Ausstellung präsentiert nahezu 100 Arbeiten wie Ölbilder, Aquarelle und Druckgrafiken, die fast ausschließlich aus privaten Sammlungen stammen und in diesem Umfang noch nie ausgestellt wurden. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog u. a. mit Texten von Dorit Litt und Möhwalds Enkel Clemens Meyer sowie mit Erinnerungen von Künstlerfreunden wie Helmut Brade, Manfred Gabriel, Harald Metzkes, Ronald Paris und Uwe Pfeifer.