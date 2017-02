Johann Sebastian Bach (1685-1750) Bildrechte: dpa

Die Kantate ist nach Ansicht von Experten die "ausdrucksvollste Musik, die der Komponist je geschaffen hat". Mit ihr eröffnete Johann Sebastian Bach am 11. Juni 1724 seinen zweiten Leipziger Jahrgang von Kirchenstücken. Damit habe in der Leipziger Thomaskirche ein neues Kapitel der Musikgeschichte begonnen, so das Bach-Archiv Leipzig.



Bis zum Ende des Jahres 2016 hatte die Paul-Sacher-Stiftung in Basel dem Bach-Archiv Leipzig die Partitur exklusiv zum Wert von 1,98 Millionen Euro angeboten. Mit der Unterstützung von Stadt, Land, Bund, den Kulturstiftungen der Länder und vielen privaten Förderern kamen bis Juni 2016 bereits 1,5 Millionen Euro zusammen; um Sponsoren für weitere 50.000 Euro zu finden, hatte das Archiv einen Aufruf gestartet.



Geschäftsführer Alexander Steinhilber sagte im August 2016 gegenüber MDR KULTUR: "Der Vorzugspreis beträgt 1,98 Millionen, ein wirklicher Freundschaftspreis." Die Partitur passe nicht so wirklich in die Sammlung der Paul-Sacher-Stiftung, deswegen sei sie dem Leipziger Archiv angeboten worden.