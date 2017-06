Martin Luther stellte die Musik in eine Reihe mit der Theologie, erhob das deutschsprachige geistliche Lied zu einem festen Bestandteil des reformatorischen Programms und ließ seine Lieder Eingang in den Gottesdienst finden. Die Choräle Luthers fanden vielfach und zahlreich Eingang in die Kompositionen des Thomaskantors.

John Eliot Gardiner Bildrechte: Bach-Archiv Leipzig/Sheila Rock@Decca Luthers Choräle waren für Bach ein Leben lang sozusagen das ›täglich Brot‹ und das Fundament seiner Kirchenmusik. Als Organist fantasierte er über sie; als Thomaskantor verwandelte er sie in großartige Choralkantaten. Und kaum jemand hat sie so wirkungsvoll in Szene gesetzt wie Bach. Sir John Eliot Gardiner, Präsident des Bach-Archivs Leipzig

Erstaufführung der ältesten erhaltenen deutschen Oper

Über den Konfessionsgrenzen schwebt auch die Oper. Sie wurde als Gattung maßgeblich von Claudio Monteverdi definiert, dem zentralen Innovator der abendländischen Musik, dessen Geburtstag sich 2017 zum 450. Mal jährt. Sein "Orfeo" und die Erstaufführung der neuentdeckten ältesten erhaltenen deutschen Oper, "Pastorello musicale" von Johann Sebastiani, werden das Bachfest deshalb ebenfalls bereichern.

Das Bachfest Leipzig ist aus der internationalen Festival-Landschaft nicht wegzudenken. Nicht nur treffen sich jedes Jahr die renommiertesten Bach-Interpreten und – Ensembles in Leipzig, um den Barock-Meister mit originären Exegesen zu feiern, sondern das Festival spiegelt den Komponisten und sein Werk darüberhinaus in historischem Kontext, reflektiert Voraussetzungen und Wirkungen seines Schaffens. Martin Hoffmeister, MDR KULTUR-Musikredakteur

Gäste aus aller Welt

Internationale Gäste des Bachfestes Leipzig 2017 sind unter anderem Jordi Savall, La Capella Reial de Catalunya und Le Concert des Nations, Sir András Schiff, Eduardo López Banzo, Vozes del Ayre und Al Ayre Español, Concerto Melante, Joanne Lunn, Fredrik Malmberg und das Drottningholm Baroque Ensemble, Raphaël Pichon und das Ensemble Pygmalion, Hermann Max, Rheinische Kantorei und das Kleine Konzert sowie der Eric Ericson Chamber Choir.

Der Präsident des Bach-Archivs Leipzig Sir John Eliot Gardiner gastiert an zwei Folgeabenden im Gewandhaus zu Leipzig. Am 10. Juni interpretiert er mit dem Monteverdi Choir und dem Gewandhausorchester unter anderem Felix Mendelssohn Bartholdys Reformationssinfonie (op. 107, MWV N 15), am 11. Juni sind Gardiner, der Monteverdi Choir und die English Baroque Soloists mit Reformationskantaten von Heinrich Schütz und Johann Sebastian Bach in Leipzigs renommiertem Konzerthaus zu erleben.

Erstmals Konzertaufführungen in englischer Sprache

Thomanerchor Bildrechte: Bachfest Leipzig/Gert Mothes Die Johannes-Passion erklingt in dieser Saison in der Interpretation des Thomanerchors Leipzig und des Freiburger Barockorchesters, die Leitung hat Thomaskantor Gotthold Schwarz. Der Dresdner Kammerchor und das Gewandhausorchester Leipzig gestalten unter der Leitung von Herbert Blomstedt die das Festival beschließende Messe in h-Moll (BWV 232) in der Thomaskirche.

Wissenschaftler des Bach-Archivs Leipzig und renommierte Gastreferenten begleiten das Festival mit Vorträgen und Konzerteinführungen zum Themenkreis Luther, Bach und Monteverdi. Erstmals werden die Konzertführungen auch parallel in englischer Sprache angeboten. Eine während des Festivalzeitraums gezeigte Kabinettausstellung im Bach-Museum Leipzig thematisiert "Glaubenswelten" in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Leipzig und geht Berührungspunkten Johann Sebastian Bachs mit unterschiedlichen Konfessionen nach.

Das programmatische Tableau der aktuellen Bachfest-Ausgabe reflektiert sinnstiftend das 500. Jubiläumsjahr der Reformation und wirft zudem Schlaglichter auf andere stilistische Neuerer in der Musikgeschichte wie die Jubilare Claudio Monteverdi (450) und Johann Rosenmüller (400). Martin Hoffmeister, MDR KULTUR-Musikredakteur