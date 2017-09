15 Gestohlene Werke des Malers Georg Baselitz im Wert von 2,5 Millionen Euro wurden von der Bayerischen Polizei sichergestellt. Wie die Staatsanwaltschaft in München am Dienstag mitteilte, wird nach vier weiteren Kunstwerken im Wert von rund 130.000 noch gefahndet. Ein 39-Jähriger aus Düsseldorf soll die Werke zwischen Juni 2015 und März 2016 bei einer Spedition in München entwendet haben, für die er arbeitete. Unter dem Verdacht der Hehlerei wird zudem gegen einen 51-Jährigen und dessen 26 Jahre alten Sohn aus Leverkusen ermittelt.