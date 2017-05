Beginn der Händel-Festspiele in Halle Händel im Zeitalter der Digitalisierung

Was hat Georg Friedrich Händel mit Digitalisierung und Urheberrecht zu tun? Eine ganze Menge: Denn die Musik des berühmten Komponisten aus Halle wurde mehrfach kopiert, und auch Händel selbst soll Musik anderer Komponisten in seinen Werken aufgegriffen haben. In diesem Sinn stehen die diesjährigen Händel-Festspiele unter dem Motto "Original? – Fälschung?". Das Musikfest beginnt am Freitag.