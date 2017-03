In Essen werden am Mittwoch werden die diesjährigen Grimme-Preisträger bekannt gegeben. Verliehen wird der Preis in den vier Kategorien Fiktion, Unterhaltung, Info & Kultur sowie Kinder & Jugend. Mit 81 Produktionen gab es in diesem Jahr so viele Nominierungen, wie noch nie. Die Grimme-Preisträger erhalten ihre Auszeichnungen am 31. März in Marl.