Die Lyonel-Feininger-Galerie Quedlinburg freut sich über einen neuen Besucherrekord. Museumsdirektor Michael Freitag teilte am Freitag mit, Im Jahr 2016 seien 17.000 Besucher in das Museum für grafische Künste gekommen, 2.000 mehr als 2015.

Quedlinburg besitzt die weltweit größte Einzelsammlung an Papierarbeiten Lyonel Feiningers Bildrechte: dpa

Damit geht Freitags neues Ausstellungskonzept auf. Er hat seit 2014 die Leitung der Galerie inne und hatte sich mit seinem Amtsantritt für eine Neuausrichtung des Hauses stark gemacht. So erweiterte er den Fokus über Lyonel Feiningers Werk hinaus und spannte den Bogen von der Aufklärung über die Moderne bis zur zeitgenössischen Kunst. Außerdem präsentierte das Haus seine weltweit größte Einzelsammlung an Papierarbeiten Lyonel Feiningers neu.



Großes Gewicht lag außerdem auf der Ausweitung des museumspädagogischen Bildungsprogramms. Die Zahl der Teilnehmer an Veranstaltungen, Kursen und Projekten stieg 2016 um 200 auf rund 1.200 an. Mit dem 30. Geburtstag konnte die Lyonel Feininger-Galerie 2016 mit einem zusätzlichen Highlight punkten. Die Jubiläumsausstellung "bauhaus am schlossberg. 30 jahre feininger-galerie" zog mehr als 10.000 Besucher an. Die Schau, die eigentlich im September enden sollte, wurde deshalb bis Anfang Januar verlängert. Auch die Einnahmen aus dem Museumsshop seien 2016 deutlich gestiegen.