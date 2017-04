Burg bei Magdeburg: Geburtshaus von Brigitte Reimann abgerissen

Wegen ungeklärter Eigentumsverhältnisse trug der Landkreis die Kosten. Diskutiert wird nun, ob es in Burg künftig eine Gedenkstätte für die Autorin geben soll. Es gebe Gespräche mit der Brigitte Reimann Gesellschaft in Neubrandenburg und der Kommune, hieß es. Zunächst müsse geklärt werden, wem das Grundstück gehöre. Nur dann könne die Stadt dort neue Konzepte umsetzen.

Brigitte Reimann kam am 21. Juli 1933 als ältestes von vier Kindern des Ehepaares Willi und Elisabeth Reimann zur Welt. Als Schülerin leitete sie in Burg den Theaterzirkel ihrer Schule. Später arbeitete sie als Lehrerin in ihrer Geburtsstadt. 1960 zog Reimann nach Hoyerswerda um, später nach Neubrandenburg. Sie war vor allem für ihren Roman "Franziska Linkerhand" bekannt. Die Autorin erlag am 20. Februar 1973 einem Krebsleiden.