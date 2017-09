Aktivist Hartmut Gründler im Hungerstreik (Aufnahme vom 14.12.1976) Bildrechte: dpa

Und dieser Mensch, der brannte, der keine Minute ruhte, zündete sich schließlich zwei Jahre später an. Er hat sich verbrannt, um ein Zeichen zu setzen. Und Gründler hat damit auch die Familie Kelsterberg zerstört – so erzählt es der Ich-Erzähler, der inzwischen 44-jährige Hanno. Das klingt nach einem therapeutischen Text, und das ist es auch. Hanno ist inzwischen in therapeutischer Behandlung und versucht über 30 Jahre später, der Geschichte auf die Spur zu kommen, die sein Leben komplett verändert hat.



Seine Mutter ist inzwischen 71 und immer noch absolut fanatisch, was Gründler betrifft. Sie war damals heimlich in Gründler verliebt, hat dann Hannos Vater verlassen und sieht sich nach Gründlers Selbstverbrennung als die Person, die die Fackel weiter tragen muss, die die Geschichte von Gründler erzählen und am Leben halten will. Und sie ist es, die nicht begreift, dass der Fanatiker Gründler das Leben der Kleinfamilie verändert und auf dem Gewissen hat. Und als in Fukushima der Gau im Kernkraftwerk passiert, denkt Hannos Mutter, das sei jetzt der Beweis dafür, dass Hartmut Gründler Recht behalten hat mit seinem Kampf gegen die Atomenergie. Und Hanno versucht, seine Mutter zu überzeugen, dass es sich bei Gründler um einen verantwortungslosen Fanatiker gehandelt hat.



Verantwortung ist ein Schlüsselwort für diesen Roman. Gründler zieht die Familie in seinen Bann, benutzt sie für das, was er für kompromisslosen Idealismus hält, was aber im Grunde verantwortungsloser Egoismus ist. Ljubić thematisiert damit die alte Frage: Welche Kollateralschäden richten Fanatiker an?