"Europa21 – Denkraum für die Gesellschaft von morgen"

Nachdem bereits im vergangenen Jahr das Thema Flucht nach Europa intensiv diskutiert wurde, wirft die Buchmesse in diesem Jahr die Frage auf: "Wir in Europa – wofür wollen wir einstehen?" Dazu sind zahlreiche Lesungen, Gespräche und ein interaktiver Theaterabend geplant. Kuratiert wird der Programmschwerpunkt von Esra Küçük, der Gründerin der Jungen Islam Konferenz.

Europa21 richtet zur Leipziger Buchmesse 2017 den Blick auf die vielen Ereignisse des vergangenen Jahres, die die Grundfesten der europäischen Idee ins Wanken gebracht haben. Dabei wollen wir mit verschiedenen Akteuren zusammenkommen, um die verschiedenen Reaktionen auf die aktuellen Herausforderungen in Europa zu beleuchten. Esra Küçük, Kuratorin des Programmschwerpunktes und Gründerin der Jungen Islam Konferenz

Den Mittelpunkt von "Europa21" bildet das Café Europa in Messehalle 4, wo Kulturschaffende, Wissenschaftler und die Gäste der Leipziger Buchmesse über das Auseinanderdriften von Europa sprechen.

Bildrechte: IMAGO An den vier Messetagen sind unter anderem die Schauspielerin Katja Riemann und der Kaberettist Fatih Çevikkollu zu Gast, aber auch Autoren, Soziologen und der Zukunftsforscher Matthias Horx. Kuratorin Esra Küçük sagt, für sie sei wichtig, das Thema kontrovers zu diskutieren: "Besonders froh bin ich darüber, dass es uns gelungen ist, auch kritische europäische Denkerinnen dabei zu haben wie Katarzyna Wielga-Skolimowska, Nicoleta Esinencu und Banu Güven." Deren Arbeit sei im Zuge von steigendem Rechtspopulismus und Nationalismus stärker bedroht. In den "Salongesprächen" werden Fragen diskutieren wie: "Wie reden wir miteinander? - Unsere Debattenkultur auf dem Prüfstand", "Wer ist 'das Volk'? - Demokratie und Rechtsruck vor unserer Haustür" oder "Jung gegen Alt? - Generationskonflikt: Demokratie in alternden europäischen Gesellschaften".

"Fuck you, Eu.ro.Pa! Fuck you Moldova"

Idil Nuna Baydar aka Jilet Ayse Bildrechte: Buchmesse Leipzig 2017 / Cengiz Karahan Eröffnet wird "Europa21" mit der Performance "E-U-R-O-P-A, wir müssen reden!" von Idil Nuna Baydar aka Jilet Ayse, die mit ihren klischeehaft angelegten Kunstfiguren zum Youtube-Star wurde. In ihrer Show ironisiert sie die gesellschaftliche Debatte und benennt Klischees und Vorurteile. Einen Höhepunkt bildet der interaktive Theaterabend "Fuck you, Eu.ro.Pa! Fuck you Moldova" - ein Gastspiel des Maxim Gorki Theaters aus Berlin in der Schaubühne Lindenfels am 25. März. Das Stück wurde nach seinem Erscheinen in Moldau sofort verboten: Es ist der Monolog einer Frau, die russisch-jüdische Wurzeln hat und die seit ihrer Kindheit in Europa lebt, aber weder wirklich Deutsche, Russin noch Moldauerin ist, einer Frau, die laut Programmheft "quasi als Ausländerin auf die Welt gekommen ist".

"Leipzig liest" - mit Thomas Brussig, Jostein Gaarder und Martin Suter

Thomas Brussig stellt seinen neuen Roman "Beste Absichten" vor. Bildrechte: IMAGO "Leipzig liest" hat sich bereits seit Jahren als einzigartiges – und Europas größtes – Lesefest einen Namen gemacht. Allein im vergangenen Jahr verzauberten rund 3.000 Autoren mit ihren Lesungen das Publikum – an den verschiedensten Orten der Stadt, vom Café bis hin zum Kinosaal. Gleich am ersten Tag lädt die Messe zu einem ganz besonderen Leseabend in die Kongresshalle am Leipziger Zoo ein: Die Beststellerautoren Thomas Brussig, Jostein Gaarder und Martin Suter präsentieren ihre druckfrischen Werke: