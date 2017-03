Die Raupe lockt beim Fressen ihre Feinde an - Die Menschen in Eva Menasses Erzählungen suchen ihr Glück, indem sie sich einen bestimmten gesellschaftlichen Status erobern, und diesen Status dann verteidigen, um jeden Preis, manchmal bis zur Selbstzerstörung. Die Menschen dieser Erzählungen sind ewig unfertige Menschen, und wenn das eine Leck gestopft ist, ist woanders schon ein neues geschlagen. Genau das ist der Fluch: Das Streben danach, dennoch als jemand, dazustehen, der alles richtig gemacht hat, dessen Leben in der Summe aufgeht, der die Fäden immer in der Hand behalten hat.

Eva Menasse Bildrechte: IMAGO

Oft spielen Menasses Geschichten im Milieu jener Menschen, die klug sind und in einigermaßen interessanten Berufen Geld verdienen, die mit Geschmack und Anspruch ihre Wohnungen einrichten, die sehr genau ihre Urlaubsziele auswählen, die über ihre Liebes-Beziehungen nachdenken. Es sind also Menschen, die gern als das eigentliche Fundament der deutschen Gesellschaft verstanden werden: Gebildet, leistungsfähig, ehrgeizig und kulturvoll. Eva Menasse hat schon in ihrem Band "Lässliche Todsünden" von diesen Menschen erzählt, von den Architekten und Freiberuflern mit ihren Altbauwohnungen und ihren gut gefüllten Bücherregalen. Genau in dieses Milieu aber lässt sie die ganz gewöhnlichen Kleinkriege, Psychodramen, die Selbstgefälligkeiten einsickern – kurzum all das, was der Mensch des hochentwickelten Kapitalismus braucht, wenn er ganz laut ICH sagt und sich als so gesetztes, souveränes Wesen behaupten will.



In einer Geschichte schildert Menasse eine Art psychotherapeutisches Camp, wo viele kluge Menschen zusammengesperrt sind, um angeblich als eine Art Elite ihre kreativen Potentiale hochzuzüchten. In Wirklichkeit sind diese Menschen aber wohl eher aus dem Verkehr gezogen worden, auf dass sie sich mit ihren Neurosen gegenseitig betäuben und ruhig stellen.