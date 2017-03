Einsam dreht ein Wachmann seine Runden um einen Neubaublock am Rand der Stadt. Neben ihm trottet ein ausgemusterter Polizeihund her und folgt ihm entlang eines zehnstöckigen Wohnblocks und eines Ausländerheims. Vor Jahren hat sich der Mann hier in eine junge Frau verliebt. Der Wachmann gehört zum typischen Figuren-Repertoire bei Meyer, das vor allem aus Nachtgestalten zu bestehen scheint:

Das Buchcover zu "Die stillen Trabanten" Bildrechte: S. Fischer Verlag

Schon der Titel des neuen Erzählbands gibt die Richtung an: In "Die stillen Trabanten" rückt Clemens Meyer erneut Figuren vom Rand ins Zentrum. Da ist ein alter Jockey, der von einem letzten großen Rennen träumt, eine Frau, die in Zügen Müll wegräumt und der Wachmann, der seine Runden um die Neubausiedlungen vor der Stadt zieht, den titelgebenden "Trabantenstädten". Meyer zeichnet die Brüche in ihren Lebensläufen nach und macht an diesen Randfiguren das Hier und Jetzt ablesbar.



Es sind Geschichten von Liebe, Freundschaft und nicht selten von der Suche nach einer verlorenen Welt. Fast sofort stellt sich auch der typische Meyer-Sound ein. Denn Clemens Meyer denkt sich wie kein zweiter in seine Figuren hinein und fängt ihre Sprache ein. Auf diesen Sound kann er sich genauso verlassen wie auf ein starkes Setting. Seine neuen Geschichten spielen fast ausschließlich in einer – namenlosen – Großstadt.