Seit 25 Jahren wird die Leipziger Buchmesse durch Europas größtes Lesefestival "Leipzig liest" begleitet. Doch Leipzig liest nicht allein. Zum siebten Mal wird in Halle ein ähnliches Programm organisiert - "Halle liest mit". Der 16-tägige Lesemarathon beginnt am 15. März, also eine Woche vor der Buchmesse und dauert auch über diese hinaus.

Das hallesche Lesefest hält in diesem Jahr 31 Lesungen - darunter auch Lesungen für Kinder und Jugendliche - mit insgesamt 52 Autoren an 22 teils ausgefallenen Leseorten bereit. So kann man sich zum Beispiel für eine Lesung in das Raubtierhaus des Bergzoos, in eine Studenten-Küche oder in das Hauptquartier Hildebrand und Butch begeben.