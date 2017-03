Buchmesse-Direktor Oliver Zille Bildrechte: dpa

Zentrales Thema ist in diesem Jahr die Europa-Politik. Bereits bei der Vorstellung des Programms im Februar hatte Buchmessedirektor Oliver Zille angekündigt, dass die Leipziger Buchmesse politischer werde: "In den Veranstaltungen zur Buchmesse wird es unter anderem um den Ukraine-Konflikt, den um sich greifenden Populismus in Sachsen, Deutschland und Europa oder auch die Meinungsfreiheit in der Türkei gehen".



Mit dem Programmschwerpunkt "Europa21" will die Messe ein Zeichen für den Zusammenhalt setzen und wirft die Frage auf: "Wir in Europa – wofür wollen wir einstehen?". Dazu stehen Lesungen, Gespräche und das interaktive Theaterstück "Fuck you, Eu.ro.Pa! Fuck you Moldova" auf dem Programm. Den Mittelpunkt von "Europa21" bildet das Café Europa in Messehalle 4, wo Kulturschaffende, Wissenschaftler und Messegäste über das Auseinanderdriften von Europa sprechen. Eröffnet wird "Europa21" mit der Performance "E-U-R-O-P-A, wir müssen reden!" von Youtube-Star Idil Nuna Baydar aka Jilet Ayse.