Die Leipziger Buchmesse hat ihr diesjähriges Programm vorgestellt. Wie Buchmessedirektor Oliver Zille in Leipzig mitteilte, bietet es ein breites politisches Programm. "In den Veranstaltungen zur Buchmesse wird es unter anderem um den Ukraine-Konflikt, den um sich greifenden Populismus in Sachsen, Deutschland und Europa oder auch die Meinungsfreiheit in der Türkei gehen", so Zille weiter. An Bedeutung gewinne seit geraumer Zeit auch das politische Sachbuch; auch das werde sich auf der Buchmesse widerspiegeln.