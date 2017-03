Manga Comic Con Große Bühne für kleine Cosplayer

Am 23. März beginnt zusammen mit der Leipziger Buchmesse die Manga Comic Convention. Dort treffen sich wieder zehntausende Cosplayer und Fans der Manga-, Anime- und Comicszene. In diesem Jahr können erstmals auch Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren ihre Kostüme beim "Young Cosplay Cup" auf der großen Bühne präsentieren. Bekannte Autoren aus Europa und Japan werden erwartet. Außerdem wird die Sängerin Desi als Ehrengast auftreten.

Jason Masters ist Zeichner des Comics "James Bond 007". Bildrechte: Jason Masters

Yusei Matsui stellt seine weltweit beliebte Mangaserie "Assassination Classroom" vor. Die Geschichte um eine Schulklasse, die ihren Lehrer bekämpft, um die Welt zu retten, begeistert Fans inzwischen auch als Anime und Kinofilm. Kyoko Kumagai zeigt ihre Fantasy-Dreiecksgeschichte "Miyako – auf den Schwingen der Zeit". Darin reist die Protagonistin mittels eines Schlüssels in die Vergangenheit. Spätestens nach dem gleichnamigen Kinofilm ist "Deadpool" auch dem Mainstreampublikum bekannt. Scott Koblish zeichnet die Comics des atypischen Superhelden und kommt für eine Signierstunde vor Ort. Außerdem mit auf der MCC ist Mike Deodato. Er verknüpft in seiner Comicreihe "Star Wars: Vader Down" die Charaktere aus der ersten und zweiten Star-Wars-Trilogie zu einer Gesamthandlung. Nils Oskamp beweist in seinem autobiografischen Comic, dass Bildgeschichten auch hochpolitisch sein können. In "Drei Steine" verarbeitet er persönliche Erlebnisse rechter Gewalt in seiner Kindheit. Zwei weitere Talente sind Jason Masters und Miguel Díaz Vizoso. Aus Masters Feder stammen die actiongeladenen Comics rund um "James Bond". Der Spanier Díaz Vizoso zeichnet seit dem Tod des "Schlümpfe"-Erfinders die Abenteuer der kleinen blauen Zwerge weiter.