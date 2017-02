In Leipzig werden heute die 15 Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse bekanntgegeben. Der renommierte Preis ehrt herausragende deutschsprachige Neuerscheinungen. Insgesamt 365 Werke aus 106 Verlagen wurden eingereicht. Die Jury wählt jeweils fünf Titel in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung ins Finale des Literaturwettbewerbs. Die Verleihung des Preises findet am 23. März statt.