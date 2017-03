Schriftsteller Guntram Vesper Bildrechte: dpa

Zu den Preisträgern der vergangenen Jahre gehören in der Kategorie "Belletristik" unter anderem Guntram Vesper mit "Frohburg" (2016), Saša Stanišić mit "Vor dem Fest" (2014), Wolfgang Herrndorf mit "Sand" (2012) und Clemens Meyer mit "Die Nacht, die Lichter" (2008).



2016 gewann Jürgen Goldstein den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie "Sachbuch/Essayistik"; in der Kategorie "Übersetzung" ging die Auszeichnung an Brigitte Döbert für ihre Übersetzung von "Die Tutoren" von Bora Ćosić aus dem Serbischen.