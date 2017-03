Freilich handelt es sich bei Sabine Ebert um populäre Literatur, die sicher nicht nobelpreisverdächtig ist. Dabei geht es darum, die Leser in einfacher Sprache und mit einfachen Mitteln zu packen und zu unterhalten. Im Zentrum ihres neuen Romans steht wiederum eine Liebesgeschichte. Da ist der Spielmann und Spion Lukian, der im Auftrag des mächtigen Erzbischofs von Trier, Albero von Montreuil, durch die deutschen Lande zieht und mithelfen soll, den Staufer Konrad als König und Kaiser durchzusetzen. Lukian ist in Wahrheit der Sohn des Erzbischofs, den der Prälat in einer schwachen Stunde mit einer Prostituierten gezeugt hat, wovon Lukian aber natürlich nichts ahnt. Eine seiner gefährlichen Missionen führt den gutherzigen Lukian zum Markgrafen von Meißen, den er umschmeicheln und manipulieren soll. Und ebendort in Meißen, unterhalb der Burg, trifft der Spielmann auf die unglückliche Hanka, die als Waise bei ihrer bösen Verwandtschaft ein Aschenputtel-Dasein fristet. Das Liebesdrama nimmt seinen Lauf. Damit aber Hanka und Lukian zueinander finden, muss erst noch die Hebamme Josefa ins Spiel kommen.

Eine ziemlich rührselige Geschichte – trotzdem hat der Roman seine Qualitäten. So ist eines der Markenzeichen von Sabine Ebert, dass sie Frauengestalten in ihre Erzählungen einfügt und auf deren, zum Teil bitteres Schicksal in wüsten, patriarchalischen Zeiten hinweist. Ebert erzählt dabei von mächtigen Frauen wie der Kaiserinwitwe Richenza, von Frauen, die ein hartes Alltagslos haben, wie die gebürtige Slawin Hanka aus Meißen, und von Frauen, die ihren Weg finden und gehen.



So wie Adela von Vohburg, die erste Gemahlin von Kaiser Barbarossa, von der sich der mächtige Rotbart später scheiden ließ. Keiner weiß genau, warum und wie es ihr später erging. Das ist eine ganz ungewöhnliche Geschichte, über die Historiker bis heute rätseln. Und dass Sabine Ebert diese Adela zu einer der Hauptprotagonistinnen ihrer Erzählung ausgewählt hat, ist ein kluger literarischer Schachzug. Wie das Drama zwischen Adela und Barbarossa seinen Lauf nimmt, erfahren die Leser in den nächsten Bänden, denn der Roman "Schwert und Krone. Meister der Täuschung" soll der Beginn einer ganzen Reihe sein.