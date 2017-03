Mit mehr als fünf Millionen Euro will der Bund in diesem Jahr Kultureinrichtungen in Ostdeutschland fördern. Das teilte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Freitag mit. Der Großteil soll dabei in Kultureinrichtungen und -projekte in Sachsen-Anhalt fließen.

2,6 Millionen für Sachsen-Anhalt

Insgesamt stellt Grütters aus dem Förderprogramm "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland" 2,6 Millionen Euro für Sachsen-Anhalt bereit. Wie die Dienststelle der Bundeskulturbeauftragten weiter mitteilte, werden die Bundesmittel in mindestens gleicher Höhe durch Länder, Kommunen und weitere Förderer mitfinanziert.

Vorgesehen sind die Mittel unter für das Winckelmann-Museum in Stendal, das Schloss Köthen, für den Naumburger Dom, das Schloss Mosigkau, für die Stiftung Bauhaus Dessau und für das Schloss Oranienbaum.

Knapp eine Million für Sachsen

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) Bildrechte: IMAGO Kultureinrichtungen in Sachsen sollen in diesem Jahr mit 980.000 Euro gefördert werden. Die Mittel sollen unter anderem in die Präsentation der Rüstkammer im Dresdner Residenzschloss und die Neugestaltung des Kindermuseums im Deutschen Hygiene-Museum Dresden fließen, teilte das Bundesministerium für Kultur und Medien mit.



Auch das Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Haus in Leipzig und das Dresdner Verkehrsmuseum erhalten Bundesmittel für ihre Ausstellungen.

Thüringen bekommt 540.000 Euro

540.000 Euro sollen in Kultureinrichtungen in Thüringen fließen. Das Geld ist laut Grütters für drei Projekte geplant: Die weitere Grundsanierung von Schloss Altenstein im Wartburgkreis, die Einrichtung eines Museums zur Bauhaus-Keramikwerkstatt in Dornburg bei Jena und die Restaurierung der Schlosskapelle auf Schloss Burgk im Saale-Orla-Kreis.

Insgesamt seien Bundesmittel für 24 Projekte vorgesehen, so Grütters. Seit 2004 habe der Bund 79 Millionen Euro für herausragende Kultureinrichtungen und -projekte im Osten bereitgestellt.