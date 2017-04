Eva Menasse im MDR KULTUR-Café Pessimismus ist impotent

m Herbst wird Eva Menasse in einem Buch über das Leben in den palästinensischen Gebieten vertreten sein ("Asche und Oliven" - Verlag Kiepenheuer&Witsch) - ein Thema, das sie bisher vernachlässigt hatte. Zu präsent war und ist die Geschichte der Großeltern, die als jüdisch-katholisches Paar die Nazi-Herrschaft überlebt hatten; zu präsent die Geschichte des Vater Hans Menasse, der im Alter von acht Jahren von den Eltern nach England geschickt wurde, um in Sicherheit zu sein.