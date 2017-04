Hanns Zischler im MDR KULTUR-Café

Hanns Zischler, der in diesem Jahr 70 wird, ist einer der meist beschäftigten deutschen Schauspieler. In über 200 Filmen war er zu sehen, hat mit großen Regisseuren wie Rudolf Thome, Claude Chabrol, Jean-Luc Godard und Wim Wenders gedreht und auch in kleinsten Rollen einen großen Eindruck hinterlassen. Im MDR KULTUR-Café verrät er, warum er den Film dem Theater vorzieht. Er erinnert sich an die sommerlichen Dreharbeiten mit Wim Wenders für den berühmten Film "Im Laufe der Zeit", eine seiner wenigen Hauptrollen und erklärt, warum er besonders gern mit jungen Filmemachern arbeitet.