Bekannter als Brent Cashs Biografie sind dagegen die Musiker, an denen er sich mit seinem neuen Album orientiert. Aus dem Titelsong "The New High" lassen sich etwa Beach Boys-Sounds heraushören. Frontmann Brian Wilson ist wahrscheinlich so etwas wie der musikalische Pate von Brent Cash. Herauszuhören sind aber auch Anlehnungen an das Pop-Duo The Carpenters, an den Pianisten Burt Bacharach, den Singer-Songwriter Harry Nilsson sowie an die Byrds und die 70er-Jahre Rockband 10cc. Klassischen Sixties-Pop kann man das wohl nennen.