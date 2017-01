CD der Woche | Maurice Steger: "Souvenirs d'Italie - "

Aloys Thomas Raimund von Harrach vertrat sechs Jahre lang als Vizekönig von Neapel die Interessen der Habsburger. Es gab viel zu tun und so blieb ihm nur die Kunst zur Ablenkung. Von Harrach gab bei Komponisten Werke in Auftrag, sammelte Originalhandschriften und spielte offenbar selbst daraus. Die Blockflöte war zu seinen Zeiten "di moda".

Nach dreijähriger Recherche präsentiert Maurice Steger diese kompositorischen Schätze für die Blockflöte – Kammermusik, Sonaten, Solokonzerte u.a. von den Lokalmatadoren Leonardo Vinci und Leonardo Leo. Domenico Sarro steuert ein Blockflöten-Konzert bei, Kapellmeister bei von Harrachs Nachfolger in Neapel. Heut eher unbekannt wie auch Giovanni Antonio Piani, der sich seine Sporen außer Landes verdiente als bestbezahltes Mitglied der Wiener Hofkapelle. Nicola Fiorenzas, zeitlebens am Hofe von Neapel, schreibt für den Grafen, der außerdem Stücke vom Mailänder Sammartini sammelt, von Caldara und Montanari. Das herausragendste Werk allerdings auf dieser CD stammt aus deutscher Feder von Johann Adolf Hasse.

Tatsächlich ist das nichts anderes als eine Blockflötensonate, was Hasse hier überschwänglich als "Cantata per flauto" betitelt. Aber Hasse war nicht für umsonst Opernmann. Natürlich legt er es drauf an, sein Publikum auch hier mit großen Momenten zu umgarnen. Koloraturen, Kantilenen. Höchstvirtuos das Ganze. Typisch für den damaligen neapolitanischen Musikgeschmack, nur noch rasanter als gewohnt.

Der Blockflötist Maurice Steger Bildrechte: Molina Visuals

Egozentrisch ist Maurice Steger in seiner Interpretation wirklich nicht, verwirklicht sich dabei natürlich dennoch mit seiner handverlesenen Musikerrunde. Und wie er das tut, ist so unglaublich, wie hörenswert. Leicht, mühelos, in atemberaubendem Tempo, dann wieder in großen sinnlichen Bögen, technisch perfekt ohnehin und durchaus magisch, ja sexy. Wer bis dato also dachte, eine Blockflöte wäre ein Kinderärger-Instrument und würde am besten klingen leise knisternd im Kaminfeuer, dem sei diese CD empfohlen. Noch schöner kann man seine Meinung über die Blockflöte nicht ändern!