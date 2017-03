CD der Woche | Rafal Blechacz: "Johann Sebastian Bach"

Bach zu spielen – das bedeutet für mich immer ein Zurückgehen zu meinen Anfängen. Bach war die erste Musik, die mich so richtig fasziniert hat. Ich habe immer die Orgelmusik Bachs im Kopf. Denn in meiner Kindheit wollte ich unbedingt Organist werden, ich habe meine Zukunft an diesem Instrument gesehen, an der Orgel, nicht am Klavier. Doch dann hab ich schnell gemerkt, dass das Klavier das Instrument ist, das ich spielen wollte.

Rafal Blechacz