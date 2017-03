I don't wanna Rock 'n' Roll eröffnet das Album – federnd, lässig und mit jeder Menge Rock'n Roll Feel. Trotzdem, der Songtitel macht Angst, muss man doch befürchten, dass Wesley Stace den Gitarrengurt an den Nagel hängt. Mitnichten, denn glücklicherweise ist der Typ aus dem Song nicht autobiografisch.

Der Song ist in der Art geschrieben wie Randy Newman zum Beispiel alle seine Songs schreibt. Der Sänger ist nicht der Ich-Erzähler. Also im Falle von "I don't wanna Rock 'n' Roll" heißt das also nicht: Ich Wesley Stace bin durch mit dem Rock 'n' Roll. Wesley Stace

Diese Metaebenen, das Wechseln der Erzählstrukturen und Perspektiven, das ist sowieso so ein Erzähltrick in den Song-Stories von Wesley Stace und an diesen Stellen merkt man ganz klar den literarischen Background des Musikers, der immer mit durchscheint.

Aufgenommen zwischen Schnelligkeit und Entspannung

Das Album wurde in nur fünf Tagen in Minneapolis aufgenommen, zusammen mit den Jayhawks -der Country-Rock Legende schlecht hin. Für Wesley Stace war die Kollaboration die Erfüllung eines Herzenswunsches auch weil er die Band verehrt.

Es war fantastisch mit den Jayhawks zu arbeiten. Und was ich am meisten mochte waren die Harmoniegesänge. Wir haben also die ganzen Backingtracks in drei Tagen aufgenommen und dann haben wir wirklich zwei Tage nur Harmoniegesänge aufgenommen. Wesley Stace

Zurück in Philadelphia hat Wesley seinen Freund Eric Bazillian von den Hooters angerufen und die Hauptgesänge haben sie in aller Ruhe aufgenommen. Diese Entspanntheit merkt man dem Album auch genau an.

Wie ein musikalischer Stand Up Comedian

Der ganze schlitzohrig charmante und teilweise auch sehr bissige Humor von Wesley bekommt durch seine Art zu Singen gleich noch mal eine ganz andere Interpretationsebene und Bedeutung. Überhaupt Humor das ist eine der ganz großen Stärken von Wesley Stace, und das hat besonders mit seinem musikalischen Background zu tun.

Ich komme ja eigentlich aus dieser "Folkie- Welt" und wenn man sich mal die ganzen Leute anhört, wie John Prine oder Steve Goodmann , ja das waren irgendwie fast musikalische Stand Up Comedians – zumindest ihre Liveauftritte und Platten vermitteln diesen Eindruck. Wesley Stace

Humor ist für den Musiker eine ganz probates Mittel, sich über Schwerlast von Themen hinwegzuheben. Politik zum Beispiel: Es ist leichter über etwas nachzudenken, über das man auch lachen kann. "Tangerine Man" ist ein Paradebeispiel für dieses Arbeitsweise.

Geht es um eine Melodie oder um ein Mädchen?

Das Cover der CD "Wesley Stace's John Wesley Harding" Bildrechte: Yep Roc Records Wesley Stace ist ein Meister der Metaphern. In "You're a Song" zum Beispiel fragt man sich die ganze Zeit: Singt er da über die verlorene Liebe? Oder über die Beziehung eines Songwriters zu seinen Liedern? Die Deutung darüber überlässt er dem Hörer, er als Autor legt nur die Fährte. Diese Aufladung der Metapher ist für Wesley Stace der wahre künstlerische Antrieb, das macht für ihn eine Songidee interessant. Das klingt so herrlich einfach, ist aber unendlich kompliziert in der handwerklichen Ausführung.

Am Ende hoffe ich wirklich, der Hörer weiß nicht: Geht es um eine Melodie oder um ein Mädchen. Wesley Stace

Das Album "Wesley Stace's John Wesley Harding" ist ein cleverer Hybrid aus feinster Countryrockseeligkeit, mit federnden Hooks und Melodien und intellektuell fordernden Texten. Wesley Stace gelingt der Spagat zwischen leichter, aber niemals banaler Popmusik, die sich gerne auch mal der Ekstase ausufernder Gitarrenparts hingibt, und lyrisch anspruchsvollen Shortstories im 3:30er Pop-Format.