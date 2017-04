Wo finden sie nur all die Blödmänner, die sie wählen, um von ihnen beherrscht zu werden? Was macht die Clowns, die sie idolisieren, so bemerkenswert? Diese Säugetiere sind versessen darauf, neue Götter zu formen, damit sie weiter gottlose Tiere sein können, singt Father John Misty. Dann setzen die Trompeten von Jericho ein und verwandeln bereits den Einstieg in das Album "Pure Comedy" in großes Welttheater. Die göttliche Komödie als Singspiel in 13 Liedern - selten hat es so ein Werk im Pop in den letzten Jahren gegeben, ein Album das so allgemeingültig und so tagesaktuell zugleich klingt. "Total Entertainment forever" heißt ein Stück – auch das wäre ein Titel für das Album gewesen. Trump, meint Tillman, wird falsch gelesen und als pure Unterhaltung verstanden.