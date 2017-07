Rockband Linkin Park: Chester Bennington ist tot

Chester Bennington, Sänger der US-amerikanischen Rockband Linkin Park, ist tot. Nach Behördenangaben wurde er am Donnerstag leblos in seinem Haus bei Los Angeles gefunden. Bennington wurde 41 Jahre alt. Ein Sprecher der Gerichtsmedizin sagte in Los Angeles, der Todesfall werde wie ein möglicher Suizid behandelt. Der Vorfall werde aber noch untersucht. Bennington hinterließ sechs Kinder und seine Ehefrau.

Depressionen und Suchtprobleme

Der Sänger hatte in der Vergangenheit offen über Depressionen und Suchtprobleme gesprochen. In Interviews gab er auch an, als Junge von einem älteren Bekannten sexuell missbraucht worden zu sein. Mitte Mai hatte sich ein guter Freund Benningtons das Leben genommen: Chris Cornell, Sänger der Band Soundgarden. Nach Cornells Suizid hatte Bennington auf Twitter seine große Trauer zum Ausdruck gebracht. Er schrieb: "Ich kann mir keine Welt ohne dich vorstellen". Benningtons Todestag am 20. Juli fällt mit dem Geburtstag Cornells zusammen.

Prominenteste Vertreter des Nu-Metal