In Leipzig untersucht seit Freitag ein Kunstprojekt das Phänomen "Chinafrika". In der der Ausstellung "Chinafrika. under construction", bei der es sich vielmehr um ein Recherche- und Kunst-Projekt handelt, geht es in der Galerie für Zeitgenössische Kunst auf Spurensuche nach den kulturellen Beziehungen zwischen China und Afrika. Auf wirtschaftlicher und politischer Ebene wird "Chinafrika" bereits eingehend untersucht - im Gegensatz zu den kulturellen Austauschbeziehungen. So richtet das Projekt der GfZK besonderes Augenmerk auf die gegenseitigen Überlagerungen sino-afrikanischer Kulturen im Alltag:

Wie verändern sich Lebensperspektiven durch neue, internationale Beziehungen und Orientierungen?

Wie werden Gegenstände und Bilder der "anderen" Kultur Teil des Alltags?

Wie beeinflusst eine neue Präsenz von Menschen mit ihren Gewohnheiten die städtischen Räume?

Recherchefoto: "Tanzania-Zambia Railway, Headquarter, Dar es Salaam" Bildrechte: Daniel Kötter Auf einer Art Wanderbaustelle zeigen afrikanische, chinesische und europäische Künstler- und Kuratoren, Theoretiker und Akteure ihre Positionen auf unterschiedlichste Weise. Das Interesse des Projekts liegt dabei auf bestimmten Regionen und Orten, die bewusst abseits der gängigen Kolonialrouten liegen wie der Kupfergürtel im Norden Sambias und Südosten des Kongos als Knotenpunkt für den Abbau und den Transport von Rohstoffen. Die Künstler blicken außerdem auf die Metropolen Lagos (Nigeria), Johannesburg (Südafrika), Maputo (Mozambique), Algier (Algerien) und Addis Abeba (Äthiopien). Für China stehen im Fokus: das Perlflussdelta mit den afrikanischen Handelszentren in Hong Kong, Guangzhou und die Freihandelszone in Shenzhen sowie die politischen und ökonomischen Zentralen in Peking.

"Chinafrika. under construction" ist eine Produktion von metroZones. In Koproduktion mit der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig, Kunstfest Weimar, steirischer herbst Graz and Goethe Institut Nigeria. In Kooperation mit dem Centre d'art WAZA Lubumbashi, Culture Advocates Caucus Lagos, Things that can happen Hong Kong und dem Goethe Institut Algier.