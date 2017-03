Der Opernchor Leipzig blickt in diesem Jahr auf sein 200-jähriges Bestehen zurück. Am 17. März gibt es aus diesem Anlass ein Festkonzert im Leipziger Opernhaus gemeinsam mit dem Gewandhausorchester unter Leitung von Ulf Schirmer. Das Programm würdigt wichtige Komponisten Leipzigs, wie Bach und Mendelssohn. Außerdem werden die zweihundert Jahre Operngeschichte in Ausschnitten u. a. aus Wagners "Tannhäuser", Rossinis "Guglielmo Tell" oder Bizets "Carmen" thematisiert.