Chris Cornell Diese fünf Songs bleiben

Zusammen mit Mitgliedern der Band Rage Against the Machine gründete er um 2000 die die Alternative-Rock-Formation Audioslave. 2005 erschien ihr Album "Out Of Exile" mit dem eingängigen Track "Be Yourself". Aufgrund "unüberwindbarer persönlicher Konflikte sowie musikalischer Differenzen" verließ Cornell die Band, worauf sie sich 2007 auflöste.