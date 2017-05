Der US-Rocksänger und Gitarrist Chris Cornell ist tot. Das bestätigte sein Sprecher am Donnerstag. Demnach starb Cornell am Mittwoch überraschend im Alter von 52 Jahren in Detroit. Seine Frau Vicky und die Familie seien geschockt von seinem "plötzlichen und unerwarteten Ableben" und werden eng mit dem Gerichtsmediziner zusammenarbeiten, um die Ursache zu finden, so sein Sprecher Brian Bumbery.

Mit Chris Cornell ist ein Großer der Grunge- und Alternative-Rock-Szene gestorben. Bildrechte: dpa

Cornell zählte zu den Gründern der Grunge-Bewegung in den 1990er Jahren. Seine Karriere begann er mit der Band Soundgarden. Zusammen mit Mitgliedern der Band Rage Against the Machine gründete er um 2000 die Band Audioslave. 2006 schrieb Cornell zusammen mit dem langjährigen Bond-Komponisten David Arnold den Titelsong "You Know My Name" des James-Bond-Films "Casino Royale".