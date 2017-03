Kaufmann wurde 1945 in Lengdorf, Steiermark, Österreich geboren und wuchs in München auf. Ihre Karriere begann sie als Kinderstar: Mit neun Jahren eroberte sie 1954 die Herzen der Kino-Zuschauer - das war mit dem Film "Rosen-Resli", unter der Regie von Harald Reinl. Als Kinderstar drehte sie außerdem "Ein Herz schlägt für Erika", "Wenn die Alpenrosen blüh'n" oder "Die singenden Engel von Tirol". Eine Schauspielschule besuchte sie nie. Als Kind erhielt sie Ballett-Unterricht, später nahm sie Schauspielunterricht bei Privatlehrern.

1959 wagte sie einen mutigen Schritt und ging nach Italien, hier bekam sie die Filmrolle in "Die letzten Tage von Pompeji", an der Seite von Steve Reeves. Für ihr Hollywood-Debüt in "Stadt ohne Mitleid" nur sieben Jahre später erhielt sie einen Golden Globe. In diesem Film spielte Kaufmann an der Seite von Kirk Douglas ein Kleinstadtmädchen, das Opfer einer Vergewaltigung wird.