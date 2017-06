Am 1. Juni wird der Civis Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa im Auswärtigen Amt in Berlin verliehen. 783 Programme aus 24 EU-Mitgliedsstaaten und der Schweiz bewarben sich in den Bereichen Radio, Film, Fernsehen und Internet um Europas renommiertesten Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt, 27 wurden nominiert.