Classical Next Rotterdam

Am vergangenen Wochenende ging im niederländischen Rotterdam mit der "Classical Next" die 6. Ausgabe des weltweit größten Klassik-Branchentreffs zu Ende. Rund 1.200 Protagonisten der Szene waren in die Hafen-Metropole gereist, um Networking zu stärken, Konzerte, Vorträge und Panels zu besuchen und über Zukunfts-, Optimierungs- und Strategiefragen im Kontext mit dem komplexen wie vielstimmigen Musikgenre zu sprechen. Über allem stand die Frage nach der "Relevanz der Klassik in Zeiten des Populismus".

Die Klassik boomt

Dass solche politischen Signale sich perfekt einfügten in das Messegeschehen entspricht dem allgemeinen Aufwärtstrend in einer Branche, die nach Jahren verfehlter und wenig hilfreicher Diskurse neuer produktiver, differenzierter und zukunftsorientierter Anstrengungen, Ansätze und nachhaltiger medialer Begleitung bedarf. Tatsächlich stehen die globalen Klassik-Player in Zeiten digitaler Totalität und eines grundsätzlich veränderten Rezeptions-, Kunden- und Publikumsverhaltens vor komplexen Herausforderungen. Zum neuerlichen Boom der Klassik haben insbesondere die zahllosen avancierten Konzerthaus-Neubauten und Festivals in aller Welt, aber auch die Professionalisierung der CD-Anbieter beigetragen, die sich technisch und marktstrategisch auf die Lage einstellen konnten. Abzusehen sind dennoch grundlegende Marktbereinigungen in den kommenden Jahren.