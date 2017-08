Angekommen in der "Scheiß-Literatur"

Auf Reisen hat man eben die Ruhe, und es kann mir auch keiner in mein Leben eingreifen. Bei mir kann keiner klingeln und sagen, Rechnung XY muss bezahlt werden. Ich bin auch ein Bahnhofsfanatiker. Das schwappt dann mal in das eine oder andere Buch hinein.

Aufgewachsen ist Meyer im Leipziger Osten, in Anger-Crottendorf. Hier lebte er als Kind, hier begann er zu schreiben, hier arbeitet er bis heute. Was vor seinem Fenster geschah – und geschieht, das prägt ihn. Er lohnt sich, dieser Blick. Vor allem für Leute, die ihre Fenster in einer besseren Gegend haben. Bei Clemens Meyer wird er, was nur selten geschieht, zu Literatur.

Du kannst jedes kleine Dorf zu Weltliteratur machen, indem du die Geschichten der Leute erzählst und sie zur selben Zeit groß machst durch Sprache, durch Konflikte, eben alles, was Literatur ausmacht. Für mich ist Leipzig ein Ort, an dem ich die Welt erzählen kann.

Die Welt erzählen, das bedeutet für den 1977 in Halle an der Saale Geborenen stets, Erinnerungen und Erlebtes zu verwandeln – in Bücher, von denen die Kritiker schwärmen, sie seien "Rhapsodien der Antihelden", melancholisch, melodisch, nichts verklärend. Mehrere dieser Texte haben es bereits in die Kinos geschafft. "Als wir träumten" wurde 2014 von Regisseur Andreas Dresen verfilmt und lief im Wettbewerb der Berlinale. Darin geht es um die Zeit, in der die Montagsdemonstrationen die DDR ins Wanken bringen. Als Zwölfjähriger hatte Meyer diese Zeit in seiner Heimatstadt Leipzig miterlebt. Die Wende und noch stärker die Jahre nach der Wiedervereinigung sind der große Stoff für sein Leben als Schriftsteller.